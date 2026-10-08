En la mañana de hoy conversamos con el mentor de los encuentros corales en nuestra ciudad y sus parajes profesor Miguel Polito. Como decía en la entrevista, ya son 27 ya que normalmente son a veces 3 por año. Ante un clima descartable, Polito contaba:

“Salvo que el domingo llueva para la cantanta que como siempre es en la laguna, todo lo demás está en pie porque los conciertos son bajo techo. Viene el coro de ciencias exactas de la Uba. Mañana comienza el 12° año de “Encuentro Coral” Las Flores y sus parajes

En la mañana de hoy conversamos con el mentor de los encuentros corales en nuestra ciudad y sus parajes profesor Miguel Polito. Como decía en la entrevista, ya son 27 ya que normalmente son a veces 3 por año. Ante un clima descartable, Polito contaba:

“Salvo que el domingo llueva para la cantanta que como siempre es en la laguna, todo lo demás está en pie porque los conciertos son bajo techo…llegarán los coreutas de: La Facultad de Ciencias Exactas y Ciencias Naturales de la UBA; Mamacoro , Coral del encuentro, un reconocido director Hugo Figueras de Voces del Camino y el maestro Marcelo Balba que dará un taller coral, esto es un trabajo de todo el año, es un fin de semana donde estamos atentos a que este todo bien, en noviembre finalizamos los encuentros y enero, si bien es un mes de descanso no es fácil dejar la cabeza libre, pero uno empieza a mirar el tema precios (comida, hoteles). Ya a fines de febrero se sube a las redes sociales ligadas a la actividad coral todo lo que es invitación y después los interesados se comunican…”

Sobre la llegada de los coreutas, dijo: “Con respecto al “minitour”, el viernes se actúa en el templo parroquial y luego se cena en El Terreno, al otro día se visita un paraje rural y por la noche se visita el Centro de Jubilados. También se da tiempo para los visitantes recorran el centro, tomen un café en algún local gastronómico y también para que se visiten el museo…El lugar ideal para actuar es la iglesia por excelencia por el sonido y la reverberancia, si fuera un encuentro coral de una sola noche con un solo coro prefiero el salón rojo porque es todo más cara a cara, igual que se conozca nuestro templo es maravilloso…”

Sobre los tiempos: “Con el tiempo fue cambiando el tema del tiempo para cada coro, antes eran 15 minutos, pero con obras algo extensas y además cuando se hablaba se pasaban. Pero da resultado la decisión de cantar 3 temas para no atrasar al resto…”

Sobre lo que deja el encuentro, remarcó: “En cada encuentro vienen cerca de 100 personas que gastan en Las Flores, hacen espectáculos gratis y se pagan todo, mas no se puede pedir…” Remarcaba.

del Encuentro, Manga coros, el Coro de UBA, también Hugo Figueras con Voces de Camino, el estuvo anteriormente y es un reconocido músico de canciones infantiles y Marcelo Barba, otro amigo de la casa que ha dado talleres corales… esto es un trabajo de todo el año, es un fin de semana donde estamos atentos a que este todo bien, en noviembre finalizamos los encuentros y enero, si bien es un mes de descanso no es fácil dejar la cabeza libre, pero uno empieza a mirar el tema precios (comida, hoteles). Ya a fines de febrero se sube a las redes sociales ligadas a la actividad coral todo lo que es invitación y después los interesados se comunican…”

Sobre la llegada de los coreutas, dijo: “Con respecto al “minitour”, el viernes se actúa en el templo parroquial y luego se cena en El Terreno, al otro día se visita un paraje rural y por la noche se visita el Centro de Jubilados. También se da tiempo para los visitantes recorran el centro, tomen un café en algún local gastronómico y también para que se visiten el museo…El lugar ideal para actuar es la iglesia por excelencia por el sonido y la reverberancia, si fuera un encuentro coral de una sola noche con un solo coro prefiero el salón rojo porque es todo más cara a cara, igual que se conozca nuestro templo es maravilloso…”

Sobre los tiempos: “Con el tiempo fue cambiando el tema del tiempo para cada coro, antes eran 15 minutos, pero con obras algo extensas y además cuando se hablaba se pasaban. Pero da resultado la decisión de cantar 3 temas para no atrasar al resto…”

Sobre lo que deja el encuentro, remarcó: “En cada encuentro vienen cerca de 100 personas que gastan en Las Flores, hacen espectáculos gratis y se pagan todo, mas no se puede pedir…” Remarcaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA

Imagen ilustrativa de archivo

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