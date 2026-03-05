Chau celulares: rige la prohibición en escuelas primarias de la Provincia de Buenos Aires

El inicio del ciclo lectivo 2026 trajo un cambio rotundo en las aulas bonaerenses. Desde este lunes 2 de marzo, entró en plena vigencia la Ley N° 15.534, que restringe el uso de teléfonos celulares y dispositivos con pantalla en todas las escuelas primarias, tanto de gestión estatal como privada, del territorio provincial. La medida, que alcanza a más de 1,5 millones de estudiantes, busca combatir la distracción digital, mejorar los índices de lectocomprensión y fomentar la socialización cara a cara durante los recreos. La normativa, sancionada a finales de 2025, responde a una demanda creciente de docentes y especialistas ante el deterioro de la atención y el aumento de casos de ciberbullying originados en el ámbito escolar. La premisa de la ley es clara: el dispositivo debe estar “fuera de la vista”. A diferencia de regulaciones anteriores que permitían el uso libre fuera del aula, la nueva disposición extiende la prohibición a toda la jornada educativa. El proyecto, impulsado por los legisladores Emmanuel Santalla y Lorena Mandagarán, se basó en informes técnicos que alertan sobre el impacto del uso excesivo de pantallas en la infancia.

Apagados y guardados: Los alumnos pueden llevar el celular a la escuela (por razones de seguridad en el trayecto casa-escuela), pero el dispositivo debe permanecer apagado y guardado en la mochila desde el ingreso hasta la salida del establecimiento.

Prohibición en recreos: Los patios ya no serán espacios de pantallas. La ley prohíbe el uso de celulares durante los intervalos, buscando que los niños recuperen los juegos tradicionales y el diálogo presencial.

Excepción pedagógica: El único caso en el que se permite el uso de pantallas es bajo la autorización explícita del docente y con un fin didáctico específico y planificado dentro del proyecto institucional.

