Chau celulares: rige la prohibición en escuelas primarias de la Provincia de Buenos Aires

Chau celulares: rige la prohibición en escuelas primarias de la Provincia de Buenos Aires2 minutos de lectura
El inicio del ciclo lectivo 2026 trajo un cambio rotundo en las aulas bonaerenses. Desde este lunes 2 de marzo, entró en plena vigencia la Ley N° 15.534, que restringe el uso de teléfonos celulares y dispositivos con pantalla en todas las escuelas primarias, tanto de gestión estatal como privada, del territorio provincial. La medida, que alcanza a más de 1,5 millones de estudiantes, busca combatir la distracción digital, mejorar los índices de lectocomprensión y fomentar la socialización cara a cara durante los recreos. La normativa, sancionada a finales de 2025, responde a una demanda creciente de docentes y especialistas ante el deterioro de la atención y el aumento de casos de ciberbullying originados en el ámbito escolar. La premisa de la ley es clara: el dispositivo debe estar “fuera de la vista”. A diferencia de regulaciones anteriores que permitían el uso libre fuera del aula, la nueva disposición extiende la prohibición a toda la jornada educativa. El proyecto, impulsado por los legisladores Emmanuel Santalla y Lorena Mandagarán, se basó en informes técnicos que alertan sobre el impacto del uso excesivo de pantallas en la infancia.
- Apagados y guardados: Los alumnos pueden llevar el celular a la escuela (por razones de seguridad en el trayecto casa-escuela), pero el dispositivo debe permanecer apagado y guardado en la mochila desde el ingreso hasta la salida del establecimiento.
- Prohibición en recreos: Los patios ya no serán espacios de pantallas. La ley prohíbe el uso de celulares durante los intervalos, buscando que los niños recuperen los juegos tradicionales y el diálogo presencial.
- Excepción pedagógica: El único caso en el que se permite el uso de pantallas es bajo la autorización explícita del docente y con un fin didáctico específico y planificado dentro del proyecto institucional.