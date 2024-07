Chile alcanza un récord histórico en exportación de frutas frescas

El dato surge a partir de un análisis del Departamento de Inteligencia de Mercados de ProChile basado en cifras del Servicio Nacional de Aduanas. “Las frutas chilenas se han ganado un espacio en el mundo por su calidad, seguridad y sabor, y han impulsado a todo el sector agropecuario, que este primer semestre superó los US$ 7 mil millones en exportaciones, casi un 9% que en el mismo período de 2023″, señaló la directora nacional de ProChile, Lorena Sepúlveda. Un ejemplo destacado es el de las cerezas, que vivieron una temporada histórica con exportaciones que superaron los US$ 2.200 millones entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, siendo China el principal destino. En el primer semestre de este año, las exportaciones de cerezas alcanzaron más de US$ 1.961 millones, lo que representa un aumento de más del 26% en comparación con el mismo período del año anterior.

Fuente: Infobae

About The Author