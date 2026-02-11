La Buena Noticia: Científica argentina logró transformar residuos plásticos en materiales biodegradables

El trabajo de una científica argentina podría ser la solución para la basura plástica que se acumula en los ecosistemas terrestres y acuáticos, uno de los residuos más problemáticos por su alta capacidad de contaminación, elevado tiempo de degradación y descomposición.

El método de la ingeniera química Elangeni Gilbert, investigadora del Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), es una alternativa biodegradable: transforma materiales industriales contaminantes en moléculas que se pueden reutilizar, sin generar residuos tóxicos en el ambiente.

¿Cómo lo hace? La investigadora contó a La Voz que “rompe” los plásticos mediante el uso de químicos, y en pocos minutos, los convierte en compuestos o “ingredientes” originales (con el método de la despolimerización). Estos pueden volver a usarse para hacer desde solventes a nuevos plásticos biodegradables para la industria.

“Ya no hay más plástico. Se degradada. Son moléculas muy pequeñas en solución, que se pueden separar y usar para casi cualquier cosa. Por ejemplo: para hacer otros plásticos por polimerización”, indicó.

Muchos de los plásticos provienen de derivados del petróleo, y con este proceso “obtenemos materias primas sin usar petróleo. También se puede hacer en microplásticos, que son muy pequeños, pero siguen siendo plásticos”, subrayó.

La santafesina lleva años de estudio en el reciclado de plásticos. Su tesis doctoral se enfocó en polímeros (macromoléculas formadas por unidades más simples conocidas como monómeros), y su proyecto más reciente se titula: “Reciclado químico de plásticos”, con el que ganó la Novena Distinción en Innovación Franco-Argentina en la categoría Junior.

La científica remarcó que los procesos son simples, requieren baja inversión inicial, con el uso de materias primas de bajo costos e implican un bajo consumo energético. De este modo, se podrá transformar los residuos plásticos en recursos de valor para reincorporarlos a circuitos productivos.

Usos en la industria y propuestas concretas

Gilbert sostuvo que con su innovación busca que los reactivos utilizados sean ecológicos y amigables con el ambiente, y que se puedan adquirir a grandes escalas para su implementación.

En los últimos tiempos, la experta trabajó sobre todo con policarbonato presente en bidones de los dispenser de agua a los que “rompe”. “Son muchos plásticos, no los estudiamos a todos, empezamos por algunos y después seguiremos con otros”, señaló. Y dependiendo del grado de purificación se puede utilizar en la industria cosmética, farmacéutica y veterinaria.

La científica destacó que las características del proyecto facilitan su escalado y la transferencia tecnológica del método, lo que abre la posibilidad de que empresas y cooperativas puedan implementar la tecnología en contextos reales.

“Nuestro método no complejiza los procesos de reciclado actuales, ni exige grandes inversiones en equipamiento; promueve la creación de empleo local y de nuevas oportunidades productivas y, permite que los residuos dejen de acumularse como un problema ambiental”, argumentó.

Y añadió: “Queremos que se conviertan en insumos útiles; que se reduzca la cantidad de plástico que llega a los basurales, y promover acciones concretas de la economía circular”.

Décadas de estudios enfocados en la basura plástica

Gilbert orientó sus investigaciones hacia la contaminación plástica apenas ingresó a la carrera científica. Antes estudió la generación de nuevas “polibenzoxazinas”: materiales termoestables con buenas propiedades térmicas, físicas y químicas.

Con el postdoctorado, la investigadora, junto a su equipo, basó su estudio en el grupo carbonato: desarrolló unos desinfectantes de superficie, muy parecidos al cloruro de benzalconio usado durante la pandemia de Covid. Con el carbonato, las moléculas, después de usarlas bajo determinadas condiciones (Por ejemplo: ácidas) se rompían. Y así logró sintetizar un desinfectante de superficie que era biodegradable.

Con esos antecedentes, la científica centró su línea de investigación en la generación de precursores para nuevos materiales poliméricos biobasados y biodegradables a partir de materias primas provenientes del reciclado del plástico y la biomasa.

Gilbert sostuvo que siempre le preocuparon los plásticos y con el estudio de la polimerización, y la síntesis orgánica, sabía que podía lograr “romperlos” químicamente por despolimerización, o sea con el proceso inverso a la polimerización. Convertirlos en moléculas que están en estado sólido o líquido dependiendo de la temperatura.

Estas se pueden usar para sintetizar el mismo plástico, pero uno más biodegradable.

Reciclar con menos tiempo y costo

Hasta ahora, los métodos de reciclado químico que están disponibles en el mercado requerían altas temperaturas y presiones, largo tiempo de reacción, uso de atmósferas inertes, microondas y costosos catalizadores o de compleja preparación. Y Gilbert logró resolver estas dificultades tras emplear un catalizador orgánico, accesible y no contaminante.

“Este proceso permite recuperar el BPA (sustancia química de plásticos), evitar su liberación al ambiente, y obtener moléculas de alto valor comercial, impidiendo la liberación de dióxido de carbono”, indicó.

La experta explicó que el catalizador permite el “reciclado secuencial selectivo”, lo que optimiza los tiempos de reciclaje y soluciona uno de los principales problemas actuales: los distintos materiales plásticos son incompatibles entre sí, con lo cual, para su reutilización, se debe hacer un exhaustivo proceso de separación y limpieza que demanda costos en tiempo y dinero, lo que hace menos rentable el proceso.

Este método también podría utilizarse a futuro en otros plásticos de distintas familias, como poliéster (PET, PLA, PHA, PHB), poliamidas (nylon) y poliuretanos, entre otros.

Por último, Gilbert adelantó que a futuro, como las moléculas generadas pueden ser diseñadas, será posible obtener nuevos tipos de poliuretanos, policarbonatos, resinas epoxi, entre otros.

