Oscar Urruchua va por el 3°

El ex comisario de la policía bonaerense Oscar Urruchua, luego de pasar por dos ACV, a remarcado su carrera como locutor, conductor de radio y ahora culmina la emisión del 3er libro como escritor.

Luego de la motivación para redactar la primera publicación “Huellas de experiencia” bajo pandemia, luego vino “El Guerrero de dos Cicatrices”.

Aunque parece que el puño de Oscar no se cansa y presentará en los próximos meses, “La Vida después de la Vida”, las 3 realizadas bajo la editorial Klavier.

“Esto está salido recién del horno…es -La vida después de la vida-, nunca he estado más vivo que cuando estuve muerto, comenzaba la entrevista, mi experiencia cuando estuve al borde de la muerte a los 45 años, me di cuenta que escuché una sentencia porque los médicos me decían que me perdían, no sabia si iba a vivir…” Contaba en la mañana de “El Periodístico” con Ernesto Varela.

Por otro lado también destacó su paso en la seccional de Las Flores en la década del 2000, como así también confesó que le gustaría escribir un libro con respecto a lo plasmado en los sumarios policiales, recordando un hecho que lo marcó por el asesinato de una pareja de jóvenes. Al final también remarcó sus lazos sanguíneos con Eva Duarte (Evita) dado que su bisabuela tiene lazos de sangre (prima) con la primera dama peronista, versión contada por su abuela. No hace mucho tiempo que pudo armar el árbol genealógico…”

AUDIO DE LA ENTREVISTA A OSCAR URRUCHUA.

