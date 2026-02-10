Corte programado de energía eléctrica

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores comunica a sus abonados que el día jueves 12 de febrero de 2026, en el horario de 06:30 a 09:30 hs, se realizará un corte programado de tensión para llevar a cabo tareas de mantenimiento y poda en la cercanía de las lineas de Media Tensión.

📍 Zonas afectadas (estimadas):

– Av. Cruz marqués – Harosteguy – Santamarina – Las Heras.

Se aclara que las zonas delimitadas son estimativas. Por tal motivo, sugerimos que los usuarios que necesiten saber con exactitud si serán afectados por el corte, se acerquen personalmente al Sector de Redes, ubicado en Av. Carmen y Pellegrini, o se comuniquen al teléfono (2244) 442063, donde serán informados.

Dichas tareas se suspenderán en caso de lluvia.

Sepan disculpar las molestias que se pudieran ocasionar.

Cooperativa de Electricidad de Las Flores

Tu cooperativa, nuestro compromiso.

About The Author