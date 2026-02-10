Boletín Municipal: El sabado comienzan los carnavales 2026

EL SABADO COMIENZAN LOS CARNAVALES 2026 EN LAS FLORES

La avenida Independencia entre Pueyrredón y Sarmiento será el lugar donde los Corsos florenses volverán a ser la gran atracción en los Feriados de Carnaval.

Tendrán su inicio el próximo sábado 14 y se extenderán los días domingo 15, lunes 16 y martes 17 de febrero.

Organizado por la Asociación Civil El Potrero, con apoyo de la Municipalidad de Las Flores, las fiestas carnavalescas tendrán también con el precio de las entradas, un beneficio económico para las instituciones: Bomberos Voluntarios, Cooperadora del Hospital, El Malacara, CUF, Centro Vasco y El Potrero.

Los Carnavales 2026 se destacarán por la presencia de comparsas, batucadas, disfraces, paseo de artesanos, emprendedores y patio de comidas; además sobre el escenario se presentarán distintos artistas.

Se entregarán premios a los disfraces individuales, parejas, grupales y además se elegirá a la Soberana del Carnaval. Para la mejor carroza se asignó un premio de 1 millón de pesos.

Las inscripciones para ser partícipes del Carnaval florense, continúan realizándose en la sede de la Dirección de Cultura en avenida General Paz 570.

SE ACERCA LA FIESTA DEL HOSPITAL: EL INTENDENTE BLANSTEIN SE REUNIÓ CON INTEGRANTES DE LA COOPERADORA

El intendente Fabián Blanstein mantuvo una reunión con integrantes de la Cooperadora del Hospital Zonal General de Las Flores.

El encuentro tuvo como fin avanzar en distintas cuestiones relacionadas a la organización de la 27° Fiesta Criolla que, año a año, se realiza a total beneficio del nosocomio local.

Recordamos que este tradicional evento se llevará a cabo en nuestra ciudad los días 20, 21 y 22 de marzo y contará con destrezas en el campo de doma, espectáculos artísticos, premios y sorteos, entre otros atractivos. Las entradas se pueden adquirir en distintos puntos de venta y tiene un valor de $32.000 para los 3 días de Fiesta.

En este marco, el intendente destacó y felicitó a los miembros de la Comisión Directiva por el esfuerzo que hacen permanentemente y el tiempo que dedican para sostener la Fiesta y todo lo que se lleva adelante en pos de mejoras para nuestro Hospital.

SE DICTARÁ UN TALLER DE LECTOESCRITURA MUSICAL

Los días jueves 19 y 26 de febrero, de 20 a 22 horas en la sede de la Dirección Municipal de Cultura, el profesor Miguel Ángel Polito dictará un taller de Lectoescritura Musical.

La temática que se abordará en el encuentro estará relacionada a los elementos fundamentales del lenguaje musical: reconocimiento de notas en el pentagrama, figuras, compases, claves, silencios y otros conceptos básicos.

También se practicará la escritura musical mediante ejercicios sencillos y progresivos.

El objetivo del taller es que cada participante adquiera las herramientas necesarias para interpretar partituras y para comprender mejor la música que escucha.

Las inscripciones gratuitas para poder formar parte del Taller de Lectoescritura Musical, se realizan al celular 2244-426590.

ENCUENTRO INFORMATIVO DEL PROGRAMA “FUERZA SOLIDARIA”

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano en conjunto con la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales se invita a instituciones y entidades de la comunidad a participar de un encuentro informativo con representantes del Programa Fuerza Solidaria de la Provincia de Buenos Aires.

Se trata de un fondo que otorga líneas de crédito destinadas a proyectos de Economía Social.

El encuentro tendrá lugar el jueves 12 a las 10:30 horas en el Salón Rojo Municipal.

En esta oportunidad llegará a nuestra ciudad el presidente de Fuerza Solidaria, Juan Cáccamo, junto a su equipo de trabajo y el director regional / coordinador de Articulación Regional Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Diego Ginestra.

Las autoridades brindarán información y asesoramiento sobre cómo acceder a estos beneficios.

Pueden acceder al programa: Asociaciones sin fines de lucro; Fundaciones; Clubes; Sociedades de Fomento; Cooperativas; Comunidades indígenas; Mutuales; Federaciones; Cámaras; Agencias de Desarrollo; Organizaciones gubernamentales (municipios y/o dependencias provinciales); otras entidades vinculadas a la Economía Social.

Los esperamos para conocer esta importante herramienta de financiamiento y fortalecer juntos el desarrollo de proyectos locales.

