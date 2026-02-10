Comienzan los talleres de Teatro en Del Borde

Se larga la inscripción de los Talleres de Teatro Del Borde 2026.

Sé parte de una experiencia artística inolvidable.

Cupos limitadísimos.

El *sábado 28 de febrero*, nos sumergiremos en el monte para oír los grillos, acompañados por la luz de las estrellas⭐🌛.

El cuerpo todo, presente, en una sumatoria de experiencias sensoriales, participará en la *expectación de la obra teatral _El Enviado_* que, acompañada de los sonidos nocturnos, nos contará una historia donde el misterio es hilo y trama🔮.

*Teatro, campo, crepúsculo, inmersión, experiencias…*

Los anfitriones nos ofrecerán un *wrap casero de pollo 7 especias con vegetales*, y la tienda de vinos *Che Vinito nos acompañará con una nutrida barra de vinos*🍷.

Después, la charla, la noche, las estrellas y los grillos, nos devolverán a casa… un poco diferentes.

👉Si te interesa ser parte de esta experiencia, comunicate con nosotros al *11 3065-3010*.

Casa de Campo La Colorada está ubicada en el paraje Pago de Oro, a 8 kilómetros del obelisco de Las Flores.

El espectáculo _El Enviado_ es una producción de Del Borde Teatro, con actuación de Martín Guerra y dirección de Hernán Verteramo.

El acceso a la actividad es con reserva previa (al hacerla, se te enviarán detalles de ubicación).

