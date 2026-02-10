10 de febrero de 2026

Comienzan los talleres de Teatro en Del Borde

Fm Alpha

 

Se larga la inscripción de los Talleres de Teatro Del Borde 2026.
Sé parte de una experiencia artística inolvidable.
Sumate ingresando a https://forms.gle/Fq3yrFwvjpk8hsdL7
Cupos limitadísimos.

El *sábado 28 de febrero*, nos sumergiremos en el monte para oír los grillos, acompañados por la luz de las estrellas⭐🌛.
El cuerpo todo, presente, en una sumatoria de experiencias sensoriales, participará en la *expectación de la obra teatral _El Enviado_* que, acompañada de los sonidos nocturnos, nos contará una historia donde el misterio es hilo y trama🔮.
*Teatro, campo, crepúsculo, inmersión, experiencias…*
Los anfitriones nos ofrecerán un *wrap casero de pollo 7 especias con vegetales*, y la tienda de vinos *Che Vinito nos acompañará con una nutrida barra de vinos*🍷.
Después, la charla, la noche, las estrellas y los grillos, nos devolverán a casa… un poco diferentes.
👉Si te interesa ser parte de esta experiencia, comunicate con nosotros al *11 3065-3010*.
Casa de Campo La Colorada está ubicada en el paraje Pago de Oro, a 8 kilómetros del obelisco de Las Flores.
El espectáculo _El Enviado_ es una producción de Del Borde Teatro, con actuación de Martín Guerra y dirección de Hernán Verteramo.
El acceso a la actividad es con reserva previa (al hacerla, se te enviarán detalles de ubicación).

