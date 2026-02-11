ABSA informa

Informamos que, como consecuencia de la extracción de un árbol de gran tamaño por parte de terceros y sin el correspondiente pedido de interferencia, se produjo la rotura de una cañería de agua.

Para realizar la reparación de manera segura, será necesario disminuir la presión del servicio de forma transitoria, pudiendo registrarse baja presión en algunos sectores mientras duren los trabajos.

Este mensaje tiene carácter informativo. El comunicado oficial correspondiente será emitido por los canales habituales de la empresa.

