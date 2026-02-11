11 de febrero de 2026

Llega la Copa Tino Costa: “Los que han ido, están desesperados por volver”

Fueron las palabras del dirigente Martin de Filippi ex cuerpo técnico de grandes clubes de Bs. As y a cargo de Franja de Oro que estará en nuestra ciudad.

Al piso nos visitaron los dirigentes Sergio Traut y Marcelo Abraham donde, como ellos, muchos dirigentes le han puesto el hombro al gran evento futbolístico invirtiendo en las futuras generaciones en el deporte del balón pie.

Traut como Abraham, remarcaron lo significativo del evento que convoca a 26 equipos, la importancia en lo turístico, pidiendo por distintos medios la colaboración ante la falta de alojamiento. Por otro lado, invitaron a la comunidad a participar del evento promocionaron que la entrada general tendrá un valor de $ 8.000.- para todos los días, pudiéndose mover el espectador por distintas canchas sin limitaciones, como así también la compra diaria a $ 4.000.-

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A SERGIO TRAUT Y MARCELO ABRAHAM

