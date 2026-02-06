Claudio Palomeque: “Poniéndole el hombro con todo el equipo para estos corsos”

En la mañana de “El Periodístico”, conversamos un momento con el referente de distintos eventos que se realizan en la localidad de Rosas, en este caso los corsos.

“Poniéndole el hombro con todo el equipo de la escuela 27 de El Despunte, la 9 de Rosas, la 29 de El Torito, y Asociación de padres del Cept 37… también seguramente para 7 de marzo, previo al día de la mujer estaremos haciendo algo también … la recaudación de los corsos será para los de 1ero y 2do del Cept y el resto para las otras instituciones que también necesitan dinero que es para gastos como viajes a la costa o para comprar algo, si no tienen que andar haciendo alguna rifa con algún lechón, y si esto anda bien, que va a andar bien, le va a quedar buen dinero a cada institución…” Dijo.

Con respecto a la inscripción de los participantes, expresó: “sorprendido por la cantidad de inscriptos, inclusive gente de hasta Cachari vendrá a participar, esto es muy lindo y la gente cuando venga se va a sorprender…el sábado después del desfile va a ver una batucada de Saladillo, Neri y su Cumbia, Luna Negra, el domingo cerrando va a estar Bauti y sus teclados… seguramente vamos a tener un número que va a llamar la atención que justo están en Bs. As. Que, si llegan, va a sorprender…” Contaba.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A CLAUDIO PALOMEQUE

About The Author