San Lorenzo conmemora los 213 años del Combate con distintas actividades

El intendente Leonardo Raimundo destacó la importancia de la fecha para la ciudad y para el país. “Es la fecha donde conmemoramos el único acto de guerra del general San Martín en suelo argentino, arrancando su carrera emancipadora”, señaló, y remarcó que la efeméride posiciona a San Lorenzo “en un lugar destacado de la geografía histórica nacional”.

Durante la jornada de este lunes se realizaron tres izamientos de bandera, en la Plaza San Martín, el Pino Histórico y el Campo de la Gloria, además de una ofrenda a los granaderos caídos, entre ellos el sargento Juan Bautista Cabral. “Ese es el acto significativo del día”, explicó Raimundo, al tiempo que aclaró que el acto popular se reserva para el fin de semana posterior a la fecha histórica.

En relación al acto central, el jefe municipal confirmó que el Gobierno nacional anunció, en principio, la presencia del presidente de la Nación. “No es un acto político, es un acto cívico-militar, donde el pueblo, el gobierno y fundamentalmente las Fuerzas Armadas se conjugan con nuestra historia”, afirmó.

El sábado se realizará la recreación de la carga de caballería a cargo del Regimiento de Granaderos a Caballo, uno de los momentos más convocantes de la conmemoración.

Además, y luego de un fallo judicial, está prevista una ceremonia por el regreso del sable corvo de José de San Martín a su custodio natural, el regimiento sanmartiniano. El mismo por decreto de Cristina Fernandez, ordenó mostrarlo en el Museo Nacional.