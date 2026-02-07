Se realizó el sortéo de la Copa Nacional «Tino Costa» en homenaje a Mingo Angelello

El Salón Rojo del palacio municipal, fue anoche el lugar del sorteo y diseño de los grupos que conformarán la segunda edición de la Copa Nacional de futbol Infantil Tino Costa, que en esta ocasión en 2026, rendirá su homenaje a la figura del ex futbolista profesional de Las Flores Cesar “Mingo” Angelello.

Por Flavio Iacomini

Este torneo de fútbol de menores, se disputará en nuestra ciudad los días 13,14,15 y 16 de febrero.

El gran evento deportivo, organizado por la Municipalidad de Las Flores, en su categoría principal 2014, posicionó como cabezas de serie de los grupos conformados, a siete de los 8 equipos de la Asociación del Futbol Argentino que estarán jugando el certamen del que también participarán equipos de Las Flores, de la región bonaerense, como así también un equipo de Mocoretá, ciudad de la provincia de Corrientes.

Es importante destacar, que directivos de clubes locales y referentes vinculados al futbol de nuestra ciudad, colaboran de manera comprometida, junto a distintos funcionarios de gobierno del municipio, en la tarea del armado y de todas las cuestiones operativas relacionadas a la logística, transporte, gastronomía y hospedaje de las delegaciones que en gran número a partir del próximo viernes 13 arribarán a Las Flores.

En el sorteo, que pudo ser visto también a través del video streaming oficial del torneo, estuvo presente el intendente municipal Fabián Blanstein, quien en sus palabras agradeció el compromiso adquirido por el grupo de trabajo de la Copa Nacional, que decidió llevar adelante este importante proyecto social deportivo que por diferentes razones, tal como ocurrió el año pasado en su primera edición, demostró ser muy favorable para nuestra ciudad.

En la categoría principal 2014 Boca Juniors de la Capital Federal integrará su zona junto a Vélez Sarfield, Ferrocarril Roca de Las Flores y GEBEL de Corrientes.

La zona 2 la conformarán: River Plate de Capital Federal, Barrio Traut, Unión Apeadero de Saladillo y EPARD de Canning (Ezeiza).

Zona 3: Huracán de Parque Patricios (Bs As), Academia MS Las Flores, Argentino de Saladillo y Franja de Oro de Monte Grande.

Zona 4: Banfield, Juventud Unida, Comercio de General Alvear y Ferrocarril Sud de Olavarría.

Zona 5: Independiente de Avellaneda, El Taladro, Argentinos Juniors(Filial Moreno), El fortín de Olavarría.

Zona 6: Lanús (primer campeón de la Copa 2025), Atlético Las Flores, EFIL de Lobos.

Zona 7: Estudiantes de La Plata, El Hollín y El Salado de General Belgrano.

Además de la categoría central 2014, de manera simultánea en los tres estadios asignados: Ferrocarril Roca, Juventud Unida y CEF N° 6 se disputarán los torneos conexos de las categorías 2012 y 2016, de la que también formarán parte distintos equipos de diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires.

