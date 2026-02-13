14 de febrero de 2026

Comenzó la Copa Tino Costa – Hoy a las 20.30 Hs. será el desfile

4 horas atrás Fm Alpha

Con puntapié inicial ejecutado por el homenajeado César Angelello y recibiendo el balón Tino Costa en el centro de la cancha, se puso en marcha el 2da edición del gran evento infantil.

Acompañó la acción el intendente Blanstein, escoltado por parte de su gabinete en el Centro de Educación física N°6. Inmediatamente, jugaron los equipos de Boca Junior – Velez Sarsfield en la categoría 2014 donde igualaron 0 – 0, Leonel Oroná arbitró el evento que conoce nuestra ciudad, ya que ha dirigido los partidos de primera división. El evento tuvo continuidad en el estadio de J. Unida y Ferrocarril Roca. Hoy 20.30 hs. Se realizará el desfile en Av. Gral Paz E/ Av. Del Carmen y San Martín con casi 40 delegaciones.

