Therian: La irracionalidad también llega a Las Flores

Aunque gran parte de la sociedad estará festejando el dia de los enamorados, mañana prometen realizar juntadas a nivel país.

Los Therian, son personas que se perciben con la identidad de un animal, mientras que los Furrys, solo sería un disfraz, estos últimos en épocas de carnaval, estarían en sintonía. Tal vez lo admirable es el estado fisico que tienen para imitar los saltos del animal.

Mañana en Plaza Mitre a las 17 hs., prometen la juntadas, donde muchos serán protagonistas, y muchos serán curiosos viéndolos como un ridículo espectáculo y quien es el que se anima.

