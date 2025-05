“Con aires de grandeza y cabales horizontes, se intenta modificar el estatuto de la Cooperativa Eléctrica…”

Los importantes datos, se dieron a conocer ayer en la conferencia de prensa luego de una breve reseña histórica de lo que es la Cooperativa y en la forma en que se fundó.

El experimentado contador en áreas del cooperativismo, y ahora presidente del Consejo de Administración contador Mario César Elgue, dio a conocer un carrusel de proyectos en el SUM del Sindicato de Luz y Fuerza.

Acompañado por gran parte del personal de redes, de Servicios Sociales, Futurtel, gerente y distintos consejeros de la segunda institución de los florenses, que, con aires de grandeza y cabales horizontes tiene proyectado tratar temas delicados en una futura asamblea extraordinaria. Elgue expresó el criterio de modificar el estatuto de la cooperativa que repercute en la formación del consejo, asociarse a un supermercado, crear una cuota – capital con alternancia capital, re impulsar Futurtel para llegar a los 5000 abonados, un convenio con una cooperativa de médicos y un cementerio parque. Al comienzo, expresó brevemente la situación que atraviesa la cooperativa y como se evacuaría las deudas que posee, como así también la esperanza de pasar de una cooperativa deudora, a una cooperativa acreedora.

“A la Cooperativa la encontramos con algunas cosas pendientes, que había que ordenar, se está pagando un fondo compensador que se debía a OSEBA, aunque no quedo claro porque se dejó de pagar, aunque uno supone de que no había los recursos para hacerlo, pero ante nuestra humilde opinión era una de las cosas prioritarias que había que pagar, fondo compensador, el agregado tarifario, que nos permite una relación fluida con el órgano contralor que se llama OSEBA del cual tuvimos una auditoria y encontró todo correctamente.

Por otro lado está la deuda importante que también acumuló la cooperativa, porque durante mucho tiempo la cooperativa no tuvo Valor Agregado de Distribución (VAD), para decirlo simple, la cooperativa no tuvo tarifa para cubrir los costos, mas un excedente razonable, y eso es ilegal y legítimo, porque desde la ley de emergencia de la crisis 2001 – 2002 o 2003 se establece que toda empresa de distribución energética, tiene que tener una tarifa que le permita cubrir sus costos, más un excedente razonable que le permite de esa manera cubrir todos sus costos…Para que se tenga una idea, históricamente era; un tercio para el costo de la energía, un tercio para la mano de obra, y un tercio para el valor de distribución. hoy tenemos el 50 % por el costo de energía, un 40 % de sueldos, y nos queda ese 10 % para sostener toda la cooperativa. Por eso, cuando hubo una ofensiva de CAMMESA decidió recurrir a un abogado, y este está el recurso está en la corte en este momento y bueno de allí surge de todas esas presentaciones de nuestros propios cálculos, surgen que en realidad no somos deudores de CAMMESA, si no somos acreedores de CAMMESA. Según nuestros cálculos, CAMMESA nos debería 30.000 millones de pesos, ellos reclaman 2.700.000 de pesos, igual no nos vamos a atar a eso, hay un grupo de cooperativas que está apostando todo para que la corte falle para que la cooperativa pase a ser acreedora, tal vez a cobrar con algunos bonos. Como vocación de pago que tenemos, estamos pagando el 100 % de la energía, más todas las deudas, la idea es entrar en un plan de pagos viables, para ello esta mejorando el Valor Agregado de Distribución, pero todavía no es suficiente, estamos carente en un 15 – 20 % aproximadamente, y la idea que tenemos es ir a una asamblea extraordinaria, en la asamblea extraordinaria vamos a tener dos puntos que nos parecen muy importantes por un lado instrumentar la representación de las minorías, hoy la cooperativa no tiene representación de las minorías, es decir la lista que gana o el grupo delegados que tiene mayoría en la primera asamblea de distrito, luego es la que tiene preponderancia en la renovación que se hace por tercios en el Consejo .Así que ahí vamos a instrumentar si la asamblea lo prueba, y luego lo presentamos en el organismo contralor que se llama INAES para tener ahí la representación de las minorías, estamos pensando más o menos en términos así muy generales pero no abrumarlos con números, es que la mayoría la que tenga la mayoría de los votos si es que hay en dos listas. Dos tercios para el que gane y un tercio para la minoría. En estatuto también vamos a modificar una cuestión de formas, pero lo sustancial es eso. Otro punto a analizar es que es probable que instrumentemos una cuota de integración cooperativa, cuota capital, para fortalecimiento de todos los servicios de la Cooperativa, se haría como para poder estar en condiciones de afrontar un pago que sea viable con Cammesa”. Por otro lado; “Desde el punto de vista interno nosotros estamos tomando una actitud dirigencial distinta a la que venía. Estamos empoderando, potenciando a los jefes que hoy nos acompañan en esta conferencia. Con ellos nos reunimos periódicamente porque son los que saben del tema, y a partir de las instrucciones de las sugerencias y del debate que se establece entre ellos y nosotros estamos gerenciando el punto de vista macro, más allá de la tarea que propiamente hace el coordinador general Pedro Chervero”…El Consejo de Administración no sólo viene una vez por mes sino que está presente básicamente en la mesa y estamos avanzando hacia un gerenciamiento tipo macro con temas más generales para que se involucre directamente en las decisiones” También dijo: “históricamente, financiaba sus actividades con los ingresos que se generaban del sector eléctrico. Hacia fines de los ’90, la Cooperativa fijaba su tarifa. En ese sentido en la época que se fijaba teníamos un costo y establecíamos un margen razonable que permitió financiar el nacimiento de Futurtel, el servicio de las ambulancias, la línea a Pardo, servicio de sepelios, todo fue sostenido por los ingresos que se generaban del sector eléctrico que dejó de estar desregulado y se le quitó a las cooperativas fijar sus tarifas, entonces hoy en día el artista central de esta actividad es Futurtel. Y hemos puesto mucho esfuerzo -a través del propio personal- y a través de apoyo que se hace del área administrativa y de otros sectores para que crezca y llegue a fin de año a 5000 abonados a fin de año (hoy tenemos 3500) la realidad es que se invierta, y Futurtel puede financiar o cubrir parte del financiamiento que hoy no nos da el sector eléctrico…También estamos haciendo cálculos y evaluando la posibilidad de fabricar las columnas y los ataúdes aquí generando trabajo y generando actividad a nivel local. Estamos en proceso de un convenio con una cooperativa de médicos, a partir de la cual vamos a potenciar un servicio de internación domiciliaria que generalmente se hacen con empresas de afuera de Las Flores, cuidadores domiciliarios probablemente de educación para la salud, para esto la cooperativa puede estar como auspiciante, promotora de esa cooperativa de salud, y estamos también pensando en la construcción futura de un cementerio parque…También estamos en tratativas de acuerdo a una comunicación que tuve con el gerente general de Cooperativa Obrera de B. Blanca, estamos en tratativas de instalar en Las Flores una sucursal de la Cooperativa Obrera, seria una alianza con la Cooperativa Eléctrica. Estamos en los primeros pasos…Por lo tanto, la cooperativa va a potenciar los servicios que tiene y va a apostar a nuevos servicios para no ser tan dependiente del servicio eléctrico, por eso vamos hacia la asamblea Extraordinaria a ver si nos autoriza ese cambio de estatuto y una cuota capital que va a ser lo más chica posible. Será intermitente. Cuando la necesitemos la vamos a aplicar y cuando veamos que el valor agregado de distribución crece y nos cubre no será necesario tenerla” remarcaba Elgue.

