Día del Trabajador: «Recordar nuestras obligaciones para luego pedir por nuestros derechos»

(galería de imágenes) Se llevó a cabo en la mañana de hoy jueves el acto conmemorativo por el Día del Trabajador. El mismo tuvo lugar como ya es tradicional en la Plazoleta de los Trabajadores ubicada en el Barrio Empleados de Comercio. La ocasión fue propicia para dejar inaugurado el Salón de Usos Múltiples de la mencionada comunidad barrial. Se contó con la presencia del intendente municipal, Ing. Alberto Gelené, el presidente del HCD, Prof. Fabián Blanstein, representantes de gremios locales y autoridades invitadas. Dicho acto comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino. Luego se colocó una ofrenda floral al pie de la ermita a San José Obrero, patrono de los trabajadores. Hubo un reconocimiento al Sindicato de la Fraternidad y a la vecina Mirta Saurel. También fueron homenajeados los trabajadores municipales Thooy Poeu y Carlos Harrison. Al momento de los mensajes alusivos, Mirta Prazsak, integrante de la comisión del Barrio Empleados de Comercio, honró a los trabajadores en su día. «Saludarlos a todos y remarcar que, además de la gran ayuda del municipio, el reconocimiento es para los integrantes de la Comisión Vecinal que caminó toda la ciudad vendiendo bonos de contribución para poder terminar el salón».

Mirta Prazcak (Comisión Vecinal Barrio Empleados de Comercio):

Luego fue el turno de Carla Estabillo y Hernán Patronelli, representantes de CGT Regional Las Flores. «Hoy nos parece oportuno poder compartir una reflexión que en tiempos tan acelerados y hasta violentos nos parece importante decir que el trabajo significa esfuerzo donde cada persona se concreta como ser humano. Muchas veces decimos que el trabajo es un organizador social y organizador de nuestras vidas. El trabajo dignifica siempre y cuando el salario lo dignifique y los derechos que tengamos como trabajadores así lo acompañen. Hoy se escuchan muchos discursos deshumanizantes por eso necesitamos construir una sociedad mejor porque el todo es mejor que las partes». (Estabillo). «Este 1 de mayo es muy especial. La familia se ve destruida cuando los que trabajaron durante 15 o 20 años se quedan sin su sustento. Es ahí cuando comienza a disgregarse la familia porque es imposible vivir con bienestar cuando no se tiene el ingreso que educa. Nos han acostumbrado que los trabajadores no podemos disfrutar de nuestro salario. Entendemos que vivimos en un tiempo donde las redes dominan y quién no ha leído a vecinos que se ríen y se ufanan porque hay gente que se quede sin trabajo. El trabajo es el motor, la cadena evolutiva de la sociedad. En la unión y la lucha de los trabajadores podremos torcer el destino y llegar a un final feliz». (Patronelli)

Carla Estabillo (secretaria adjunta – CGT Regional Las Flores):

Hernán Patronelli (secretario general – CGT Regional Las Flores):

Finalmente, el intendente Gelené, dejó su mensaje alusivo, expresando entre otros conceptos que «No sé si decir feliz día. Por ahí podemos decir que es un día de reconocimiento a los trabajadores de antes, de hoy, aquellos que perdieron su trabajo y los que quieren trabajar. Queremos y deseamos un día del trabajador más feliz. Siempre debemos recordar cuáles son nuestras obligaciones para luego sí pedir por nuestros derechos. Hoy nos hace mucha falta lograr una comunidad organizada. Pedir que seamos solidarios ante esta ingeniería del caos, enfrentamiento y odio».

Ing. Alberto Gelené (intendente municipal):

About The Author