Con biotecnología 100% nacional, el algodón traza un “nuevo camino” para triplicar exportaciones

Con biotecnología 100% nacional, el algodón traza un “nuevo camino” para triplicar exportaciones1 minuto de lectura
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires ofició de sede para la presentación de “El nuevo camino del algodón”. Se trata del nombre que eligió la compañía Gensus SA para dar a conocer una novedad histórica para este cultivo con raigambre en el nordeste argentino: la aprobación comercial del primer evento biotecnológico aplicado al algodón desarrollado por una empresa argentina. Además, durante la jornada, de la que participaron referentes del sector agrícola, científico, empresarial y autoridades, se compartieron las innovaciones que transformarán la producción del cultivo en los próximos años, integrando genética de avanzada, biotecnología, manejo sustentable y alianzas estratégicas con el sistema científico-tecnológico nacional e internacional.
Fuente: Infocampo