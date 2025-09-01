1 de septiembre de 2025

Bochas: Nicolas Etchelet logra el 4to lugar en la Pcia.

El joven Nicolás Etchelet después de una destacada presentación logrando su clasificación el día sábado en el torneo organizado por la Federación Provincial. Ayer por la mañana logra vencer el primer partido a las 8.30 hs. para luego caer en ante el jugador de 9 de Julio que logra la medalla de plata en 3era categoría juvenil . Nico estuvo asistido por su técnico Oscar Mercapide.
Clasificación final Provincial Tercera Individual de Junín 2025.
1) Asoc. Bochas de Lincol
2) Nueve de Julio
3) Zárate
4) Las Flores
5) Zona Sur
6) San Nicolás
7) Mercedes

