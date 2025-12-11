11 de diciembre de 2025

Con una inversión de USD 55 millones, se inauguró la nueva terminal del aeropuerto de San Juan

7 horas atrás Fm Alpha

La provincia de San Juan celebró la apertura de su renovada terminal aérea, con el acto de inauguración que concretó una inversión de 55 millones de dólares y sumó nuevas instalaciones y servicios. Funcionarios, empresarios y representantes del sector aeroportuario participaron en la ceremonia, donde resaltaron el impacto regional de las obras y la integración de tecnologías avanzadas en la operación. De acuerdo con la información facilitada por el equipo de prensa oficial, el evento marcó un punto de inflexión en la conectividad del oeste argentino y en los servicios vinculados al turismo y la economía regional. La nueva terminal del Aeropuerto Internacional de San Juan abarca una superficie de 5.396 metros cuadrados, dispone de 12 mostradores de check-in, dos cintas para la entrega de equipaje, dos mangas de embarque, 12 locales comerciales y cuatro opciones gastronómicas.

Fuente: Infobae

