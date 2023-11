Concejal Gennuso: “Nosotros no mandamos fiscales, pero si algún afiliado tiene ganas, damos libertad para que lo haga”

En la mañana del miércoles, conversamos con el concejal de Adelante Las Flores que deja su sillón el próximo 10 de diciembre.

“Fueron cuatro años muy interesantes, pude crecer en lo político, aprendí muchísimo, es bueno dar cierre a algunos ciclos porque se abrirán otras puertas, muy contento y conforme del trabajo realizado, lo hice con responsabilidad, con un trabajo también en equipo muy sólido. Hemos hecho un buen trabajo desde el Bloque y ganas de darle a los que llegan herramientas importantes que consideramos para hacer una buena labor de aquí en más. Estos cuatro años crecí, aprendí, compartí, aprendí de mis compañeros y ocasionales adversarios políticos…Es cuestión de ganas y tomarlo con seriedad y responsabilidad, si el Concejo a veces no es tenido en cuenta es porque algunos concejales se lo toman con liviandad, se lo toman como un segundo trabajo apenas, pero hay que pensar que se representa a la sociedad. Además de crear proyectos somos un contralor del Municipio y eso es importantísimo. Ese compromiso que un concejal asume lo pone en valor…” sobre el homenaje a 40 años de la democracia en el partido, dijo: “El homenaje a Polito y Lizarraga fue algo muy especial, reivindicar también la figura de Alfonsín que nos dio la fuerza para volver a las urnas y qué mejor hacerlo con personas que fueron parte de ese momento histórico…Ellos nos relataron lo que se vivía en esa época sobre todo para aquellos que no lo vivimos. Es reivindicar algo tan importante como es la democracia que costó conseguirla sobre todo para las nuevas generaciones que sepan que cada dos años tienen la posibilidad de elegir a nuestros representantes que fue algo tan difícil de conseguir durante varios años. Polito, Lizarraga y otros dirigentes que estuvieron en el acto aún tienen mucho para enseñarnos…Lo que hace grande la figura de Alfonsín tiene que ver con el clima que se vivía, con el objetivo claro de la unidad nacional, con unas fuerzas armadas aún muy fuertes en ese momento. Transmitía la honradez y la forma de hacer política con otros valores. Esa figura, como la de Illia parece de otro mundo comparada con la clase política de hoy, con funcionarios corruptos, que se muestran sin tapujos rodeados de lujo…Lo que fue el pos luego de los resultados del ’83 como todo el mundo salió a festejar, nadie había ganado y perdido, se celebraba la vuelta de la democracia. Es importante para dejar tanta violencia de lado…” sobre su futuro después del 10 de diciembre, dijo:

“Después del 10 de diciembre probablemente siga trabajando en política con el proyecto local que es Adelante Las Flores pensando que necesitamos en ese momento ampliar la UCR que es el sello del partido, personas que vienen de otro ámbito, independientes, ampliamos nuestro espacio y crecimos logrando un bloque de cinco concejales. Y este año con las elecciones generales para intendente donde se hizo una buena elección también. Vamos a seguir trabajando a fondo para que nuestro espacio siga creciendo. Sólo pedirle a la gente que nos siga acompañando y confiando en nosotros…” Ante el balotage y las sospechas de fraude electoral, dijo: “El partido radical como institución fijó una postura de darle libre elección a nuestros simpatizantes de votar por el candidato que deseen… Si el radicalismo pidiera el voto o hiciera un acuerdo con Milei, despues tenés que hacerte responsable de un programa de gobierno que no es afín a las ideas que uno tiene. Después cada uno toma la decisión que cree conveniente. Quiero dejar en claro que lo que no vamos a hacer es votar a Massa, cada uno tomará la decisión que quiere, si elegir al otro candidato o votar en blanco. Apareció un video de ex radicales con Massa y se crea confusión porque se cree que el radicalismo lo apoya, pero el radicalismo no apoya al kirchnerismo y a cualquier espacio que hundió al país…Lo del fraude no sé si hubo, pero es importante que se fiscalice bien en función de la democracia. Puede haber sospechas pero lo más sano es que corra por los carriles legales. Lo que se necesita, en pos de la transparencia, que se haga y que gane el mejor pero con los votos dentro de la urna. No mandaremos fiscales, pero el que quiera fiscalizar tiene libertad para hacerlo…” Remarcó.

Audio completo de la entrevista a Valentín Gennuso

