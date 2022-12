Concejal Genusso: “No acompañamos el presupuesto porque hay varias cosas que nos hacen ruido”

Luego de la sanción del presupuesto 2023 a nivel provincial que contempla 6.9 billones de pesos, se trató en el HCD el presupuesto local para el próximo año, donde se ejecutaría por más de 4000 millones al incorporarse distintas obras publicas hechas por la gestión. Detalles del presupuesto que la oposición destacó en el ultimo día de entrevistas de El Periodístico con Ernesto Varela.

“Se trató el Presupuesto 2023 luego de diversas prórrogas y termina ingresando en los últimos días que lamentablemente da poco tiempo para su estudio…” dijo Gennuso. “Apenas nos dieron tres días hábiles de estudio para un documento extenso y técnico. Al Ejecutivo le urge que salga el Presupuesto para calcular lo que se viene el año próximo. Hicimos, en la medida que pudimos, un estudio pormenorizado. No lo acompañamos por distintas cuestiones que nos hicieron ruido. Encontramos ciertos gastos que no nos fueron explicados de manera suficiente. Un gasto que nos llamó la atención fue el gasto de personal, en la estructura intendente, 17 millones de pesos aparecen para ese sector con 9 personas, 3 de ellas asesores, es una cifra considerable en compensaciones para esa estructura que es tan pequeña. Hasta ahora no podemos saber de qué se trata. Ese ítem el año anterior no estaba. ..” Hay presupuestado 4.800 millones, el ejecutado termina siendo más. Lo que se contempla es la plata de las grandes obras en ejecución que son fondos que van a venir, obras para las 72 viviendas y pavimentación de la Avda. Independencia, dinero que va a llegar porque ya está contemplado. Teníamos algunas cosas para decir, la Unidad Intendente siempre es la más controvertida, encontramos 3500 litros más de combustible que el año pasado, es imposible que los 19 mil litros presupuestados para el intendente sean gastados sólo para sus viajes oficiales. ¡Ha habido un gasto fuerte de combustible con vales…! Por otro lado: “También ponernos el foco en áreas sensibles que necesitan de políticas públicas concretas y se les designa un presupuesto muy bajo. Más de 7 millones de pesos en plantas y es lo mismo que se asigna para Adultos Mayores todo el año, dónde están las prioridades nos preguntamos…. En el Area de Discapacidad hay apenas 240 mil pesos para acompañamiento de instituciones. Ayer también se votó la Ordenanza Impositiva, las principales tasas serán aumentadas, va a ser del 50 % las tres primeras cuotas y un aumento del 70 % para la segunda parte del año y el resto 80 % donde está la ABL que impacta al comercio, nos parece muy excesivo, la actividad comercial no termina de repuntar, vemos un achatamiento en comparación con otras ciudades vecinas, creemos que era mejor no aumentar la tasa de Seguridad e Higiene…”, decía Gennuso. Finalizando: “Otro punto es la planta política que sigue armándose, dese el 2019 ha tenido un crecimiento, y se ahora se crea una secretaría de modernización, se lleva a 11 secretarías que opino que es un montón, no se ve un gasto tan grande en el área política, no pasa en otras ciudades, se aumenta la planta municipal, se vienen 110 empleados en blanco, es un 13% de aumento de personal que es vertiginoso, ni hablar del trabajo en negro que el municipio tiene como PROCEM, creo que están arriba de 250, no se ven en el Presupuesto porque esta puesto el total. Es necesario encarar una política de empleo que permita ordenar esto, es mucha gente cobrando en negro, y con trabajo precarizado…” Remarcó Genusso.

ENTREVISTA COMPLETA A VALENTIN GENNUSO

Comunicado oficial: Desde ADELANTE no acompañamos el Presupuesto 2023

En el día de ayer se llevó adelante la sesión extraordinaria del HCD dónde se dió tratamiento al Presupuesto de gastos y recursos y a la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el ejercicio 2023, proyectos que luego de un largo debate fueron aprobados por mayoría, sin el acompañamiento de nuestro bloque. Entre los motivos principales que fundamentan nuestro voto negativo se detallan la existencia de una partida para personal en la unidad intendente por más de 17 millones de pesos que no había sido contemplada en ejercicios anteriores y desconocemos a quién está dirigida. De la misma manera que advertimos un aumento de la planta política, con nuevos asesores y con la creación de una nueva secretaría y por ende de un nuevo cargo de secretario, en un momento de crisis económica en el que la política debe dar señales de austeridad.

Además, durante la discusión del presupuesto se detallaron las siguientes incongruencias o desacuerdo por parte de nuestro bloque con los recursos y gastos proyectados para el ejercicio 2023:

Escaso presupuesto para políticas en discapacidad y adultos mayores, en el último caso con un presupuesto para todo el año similar al gasto previsto en plantas ornamentales para decorar las rotondas.

No se percibe un aumento de presupuesto para Salud, en un momento donde se necesita reforzar la atención primaria con más recurso humano

Se siguen proyectando partidas de combustible excesivas para el intendente y su estructura, llegando a los 19 mil litros anuales por 6 millones y medio de pesos.

AUMENTOS DE TASAS PARA EL AÑO 2023

En lo que respecta a los aumentos de tasas municipales previstos para el próximo año; sin el acompañamiento de este bloque el oficialismo avaló el aumento propuesto por el Departamento Ejecutivo de:

50% para el primer semestre y 70% para el segundo semestre del ABL y la Red Vial.

80% para el resto de las tasas municipales, incluida la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.

