Diego Risso Sec. del Sind. de Luz y Fuerza: “Hoy inspeccionan los consultorios”

A 6 meses de la inauguración del edificio dedicado a la salud por parte del sindicato de Luz y Fuerza, en el día de hoy reciben inspección para la inmediata habilitación: “El 20 de junio se inauguraron las nuevas instalaciones, hoy 11:30 tenemos la visita del auditor del Círculo Médico, es un edificio nuevo con todas las habilitaciones correspondientes, la parte médica depende de Azul, hoy está el diagnóstico. La comunidad podrá atenderse a nuestros consultorios, se entiende que será inmediato, una vez que está la evaluación se presentan los papeles. En el mismo está el dentista, nutricionista, la atención médica que viene a sumar y no para quitar trabajo a nadie, es llegar a todos a través del Sindicato. Los afiliados tienen ciertos beneficios y luego el médico puede trabajar normalmente, en la planta baja hay dos consultorios, se le anexa la parte pediátrica y ortodoncia, será de común acuerdo con un profesional que trabaja con nosotros desde hace 6 años, viene de Azul y está con muy buena aceptación…” También agregaba: “Está la posibilidad de hacer socios fuera del Sindicato, sería a través de una Mutual viendo los pasos a seguir. La idea es poder armar para poder llegar a aquellas personas que no la están pasando tan bien, no sólo en la parte médica, trataremos de ver cómo desde una Mutual podemos financiar costos. Este año hemos apuntado para llegar a nuestros afiliados dando una respuesta clara, hay mucho por hacer pero los objetivos como la salud es prioridad para nuestro Sindicato… “ sobre el barrio que lleva el nombre del sindicato enclavado en Avs. Vidal y M.V. Paz, dijo: “El barrio que lleva nuestro nombre que al principio el proyecto estuvo encabezado por nosotros, con reuniones con el intendente, se va a respetar la designación para nuestros afiliados y son 12 las casas a entregar…” Sobre la relación sindicato y la Cooperativa, dijo: “La Cooperativa atraviesa por un tema tarifario una realidad compleja, nosotros vamos marcando objetivos a cumplir que no perjudiquen a nuestros trabajadores, hay decisiones paritarias que tienen que ir cumpliéndose…” Ante el nuevo lanzamiento de la cooperativa ofreciendo TV + internet por fibra óptica, dijo: “La gente de Futurtel está afiliada a nuestro sindicato. El nuevo proyecto de televisión por internet fue un acuerdo donde todos los trabajadores se unieron para llevarlo a cabo, estamos siempre a favor de generar oportunidades de trabajo. Es otra fuente de ingreso para la Cooperativa que esperemos que mejore…” Finalizaba

ENTREVISTA COMPLETA A DIEGO RISSO

