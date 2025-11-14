14 de noviembre de 2025

Concejo Deliberante: diversos temas en una nueva sesión ordinaria

5 horas atrás Fm Alpha
Se desarrolló en la tarde del jueves una nueva Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante en el salón «Oscar Alende». La jornada contó con un Orden del Día compuesto por 21 puntos, a los que se sumaron tres proyectos ingresados por 48 horas. Uno de los ejes centrales de la Sesión fue la aprobación de siete Expedientes presentados por el Parlamento Estudiantil 2025, un espacio donde jóvenes, docentes y concejales trabajaron de manera conjunta en la elaboración de propuestas que buscan dar respuestas a diversas problemáticas locales. La aprobación de estos proyectos representa un fuerte respaldo al compromiso y la participación de los estudiantes en la vida democrática de la ciudad. Además, durante la reunión se aprobó un Decreto unificado por todos los bloques políticos que declara de Interés Legislativo el proyecto de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 “Petroca 81”: un vehículo construido integralmente por estudiantes y docentes como parte del Desafío ECO YPF, el programa nacional que impulsa el diseño y desarrollo de vehículos eléctricos de cero emisiones. Este proyecto pedagógico se destaca por promover el aprendizaje técnico, la innovación, la sustentabilidad y el trabajo en equipo, integrando saberes de mecánica, electrónica, energías y automotores. Además, invita a los jóvenes a formarse bajo estándares reales de la industria, incorporando prácticas vinculadas a la sostenibilidad y al uso responsable de la energía, fortaleciendo así la formación técnico-profesional de la institución.
Fuente: Prensa HCD Las Flores

