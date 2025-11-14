14 de noviembre de 2025

Fernando Sottile: «Son números que impactan muy fuerte»

5 horas atrás Fm Alpha

Uno de los referentes de Vecinos Autoconvocados de Azul que este domingo presentarán oficialmente el nuevo cartel ubicado en la zona del Cristo, en la rotonda de acceso a Azul por la Ruta Nacional N°3, habló con FM Alpha sobre los trabajos realizados en la actualización del nuevo letrero. «Desde el 2012 que este cartel se va renovando. Y lo que muestra ahora son cifras muy altas y que impactan muy fuerte. Se trata de datos oficiales y seguramente hay más que no habrán sido registrados en su momento», manifestó. Sobre los anuncios del gobierno sobre la concesión de la ruta 3, Sottile expresó que «luego de la reunión que tuvimos en Vialidad el lunes 29 de octubre se arrancó con las primeras obras que nos prometieron como tapar pozos, por ejemplo. Algo es algo. Con respecto a la concesión, la idea es que en tres meses ya la tiene que agarrar un privado».

