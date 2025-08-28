Confirmado: El Hollín también es puntero

El Tribunal de Disciplina le dio ganado el partido al ”Carbonero” por 2 a 0 ante Ferrocarril Roca y ahora comparte el primer lugar del torneo oficial Clausura con Juventud Unida.

(Por Flavio Iacomini)

En la reunión del pasado martes por la noche en la sede de la Liga de Fútbol de Las Flores, el Tribunal de Disciplina liguista finalmente falló y confirmó la victoria de El Hollín, equipo que el pasado 17 de agosto hasta los 16 minutos del segundo tiempo le iba ganando a Ferrocarril Roca por 2 a 0 en cancha de Juventud Unida. El partido fue suspendido por el árbitro por acusar una agresión a uno de los líneas y el tribunal debía decidir por la continuidad del partido o por la confirmación del resultado y el final del encuentro. Como se tomó esta última posición, ahora el equipo que dirige la dupla Eduardo Sandez-Silvio Carpinetti trepó también a la punta del torneo que hasta el domingo último ostentaba sólo Juventud Unida tras la gran victoria del último domingo de los albirrojos precisamente sobre Ferro. El próximo domingo el conjunto aurinegro, que marcha invicto en el torneo con dos victorias y un empate jugará en el CEF Nro. 6 ante Juventud Deportiva.

