Torneo Clausura: la Liga de Fútbol confirmó los partidos de la quinta fecha

(ver programa completo) El próximo domingo tendrá continuidad el torneo de primera división del fútbol local. En su reunión semanal, la entidad liguista confirmó los encuentros de la próxima fecha. En el estadio de Juventud Unida jugarán desde las 15:30hs. el local ante Atlético mientras que en el estadio del CEF Nro. 6 a las 13:30hs. se enfrentarán El Taladro-Barrio Traut y a su término lo harán El Hollín-Juventud Deportiva. Libre estará Ferro.

