Conocé los premiados de los Corsos de Rosas

12 minutos atrás Fm Alpha

Anoche culminaron los corsos en la localidad de Rosas. El evento convocó a miles de espectadores en la clasica localidad rural acostumbrada a diversos eventos anuales.  En el momento de la premiación, participó gran parte de una comitiva municipal encabezada por el Director de Recursos Hidricos de la Provincia de Bs. As. Ing. Alberto Gelené, el director de cultura Juan Saladino, el Secretario de Produccion Cristian Chiodini, el delegado municipal Claudio Palomeque, y las organizadoras del carnaval infantil Mabel Confeggi y Andrea Barros.

Por su lado, Palomeque agradeció a las instituciones de las escuelas 9, 27 , 29 y Cept 37 por la organizacion y lo convocante del evento canavalesco.

A su tiempo el intendente en uso de licencia Gelené, dijo: Felicitar a las insticuciones de Rosas que junto al delegado Claudio y todo el equipo que te acompaña, a las secretarías de Cristian y Juan. Es muy lindo ver aqui también a nuestras amigas que trabajan por corsolandia, tenemos ese gran desafio…gracias por darle vida al paraje Rosas.. Culminaba Gelené.

