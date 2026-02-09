Las Flores participó de las competencias de Calistenia y Street WorkOut en Azul

El dia de ayer, Domingo 8, se realizó en la ciudad de Azul la primer «Competencia de Calistenia y Street WorkOut» para las zonas de Azul, Olavarria, Las Flores, Tandil, Ayacucho, Tapalqué. Pudiendo participar cualquier ciudad de Bs As pero siendo las nombradas, las presentes.

De Las Flores fueron para participar Alejandro Menant, Cristian Amatriain, Marcelo Mustafa, y Yesica Diaz. Quienes tuvieron grandes resultados cada uno en su propia categoria.

Alejandro Menant, 1er lugar en categoria Avanzados, de Power Free y Freestyle

Yesica Diaz 1er lugar en FrogStand, en WallSit y 3er lugar en PowerFree

Acompañados tambien por Pedro Cantet y Felipe diaz, quienes son parte del grupo de Las Flores «Brothers Dogs Calistenia Ls Fs», se estuvo presente en el primer encuentro regional de Calistenia y Street WorkOut organizado por Lio Espinosa, profesor de Calistenia de Azul.

Un gran nivel, en las distintas categorias armadas, tanto principiantes como avanzados, masculino y femenino.

Los desafios fueron de resistencia estatica y dinamica. Power Free, estáticos, y resistencia de básicos.

Cada item tiene una alta dificultad mental y fisica, en la que se rompen barreras personales en el momento de la performance.

About The Author