26 de agosto de 2025

Convocatoria a Asociados para ser Delegados en la Asamblea Ordinaria de Octubre

3 horas atrás Fm Alpha

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. convoca a sus asociados a participar del proceso de inscripción para ser delegados en la próxima Asamblea Ordinaria de Octubre. Ser delegado es un rol fundamental dentro de la vida institucional de la Cooperativa, ya que implica representar a los asociados, participar en la Asamblea y considerar y votar la Memoria y los Estados Contables. Es la forma en que los asociados pueden ejercer su voz y garantizar que la Cooperativa continúe creciendo bajo los principios de la participación democrática y la transparencia. En el marco de esta convocatoria se están realizando reuniones informativas para que los futuros delegados conozcan en detalle sus funciones y la importancia de su participación. Invitamos a todos los asociados interesados en ser parte activa de este proceso a completar el formulario de inscripción y sumarse a este camino colectivo que fortalece nuestra Cooperativa. Tu participación es la base del presente y el futuro de la Cooperativa. Más información en nuestras oficinas de 25 de Mayo 513 o a través de nuestras vías de contacto oficiales.

 

Javier Rodríguez: «Estamos generando acciones concretas para apoyar las producciones primarias de Las Flores»

El Club Social convoca a sus asociados a la Asamblea Ordinaria anual.

BM – martes 26 de agosto

