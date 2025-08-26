El Centro Cultural y Diseño «Mujeres Rurales» nominado a un importante premio

La Asociación Civil «Mujeres en la Ruralidad Argentina» que todos los años entrega el Premio «Lía Encalada», nominó al Centro Cultural y Diseño «Mujeres Rurales» de Las Flores al premio en el rubro Organización de Mujeres. En 2024 la vecina María Saldaña del Paraje Rosas recibió dicho premio en el rubro Trabajadora. Por su parte, durante el mes de octubre (mes de la Mujer Rural) se llevará adelante en el Teatro Español «Las Flores Diseña 4». Será a Beneficio del Hogar de Adulto Mayores «Rogelio Peña». «Por primera vez elegiremos a la Embajadoras de las Mujeres Rurales. Por intermedio de ustedes invitamos a todas las instituciones a que presenten su candidata. Presentará su colección el diseñador Claudio Cossano», indica la nota recibida a nuestra redacción.

