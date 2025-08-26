Patín Artístico Juventud Deportiva: Juana García entre las diez mejores del país

La joven patinadora del club albiverde se coronó este fin de semana en el 6to. lugar del Campeonato Absoluto que se está disputando en el Velódromo «Vicente Chancay» de San Juan. De este certamen solamente acceden las que por ranking quedaron dentro de las 10 primeras del Torneo Apertura y las 10 primeras del Clausura. En este caso, Juana había culminado en el tercer lugar en este último certamen. ¡Felicitaciones!.

