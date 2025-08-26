26 de agosto de 2025

Venado Tuerto inauguró una nueva planta de fertilizantes líquidos

4 horas atrás Fm Alpha

La empresa local Agritec Global celebró este viernes en Venado Tuerto un paso decisivo en su historia. Inauguró su nueva planta de fertilizantes líquidos balanceados, ubicada en el Parque Industrial La Victoria. Según anunciaron, se trata de la más grande del país en su tipo. Con una superficie de 2.000 metros cuadrados y equipada con tecnología de última generación, la instalación multiplica por seis la capacidad productiva de la compañía respecto a su planta anterior. En esta primera etapa podrá abastecer hasta 35 mil toneladas de fertilizantes líquidos, con la posibilidad de alcanzar en poco tiempo una producción anual de 75 mil toneladas. El salto productivo permitirá no solo incrementar el volumen, sino también optimizar la logística, abrir el camino a nuevas formulaciones y consolidar la apuesta de la firma a la innovación y la sustentabilidad en la nutrición de cultivos.

Fuente: Bichos de Campo

