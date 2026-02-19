Crimen en el Barrio Pro-Casa: indagan al presunto autor del hecho

El aprehendido, quien permanece alojado en los calabozos de la Estación Policía Comunal, prestará declaración este viernes en la sede de la Ayudantía Fiscal local. Según publicó hoy el portal Infobae, «el asesino confeso quedó detenido por el delito de homicidio agravado por el vínculo en una causa en la que intervino la Ayudantía Fiscal de Las Flores, del fiscal Pablo Iparraguirre y a instancias del Juzgado de Garantías N°3 del departamento judicial de Azul». Una vez indagado, el Dr. Iparraguirre podría pedir su detención y el posterior traslado a una Unidad Penitenciaria. El hecho sigue conmocionando a nuestra ciudad.

