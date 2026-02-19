19 de febrero de 2026

Policiales: motociclista se accidentó en Avda. San Martín y Pellegrini

2 horas atrás

En las primeras horas de la tarde de este jueves se produjo un incidente vial en los semáforos de la mencionada Avenida y su intersección con calle Pellegrini. Según fuentes policiales, el conductor de una moto Yamaha Crypton 110cc. perdió el control por causas que se tratan de establecer ya que, en principio, ningún otro rodado participó del accidente. Intervino SAME quien trasladó al motociclista al Hospital local y Policía Comunal que labró las actuaciones correspondientes.

