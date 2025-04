«Cuando vi mi auto pasar enfrente de mí quedé en shock»

El vecino Juan Carlos Lacava contó a la 91.5 el momento en el cual le sustrajeron el lunes a la tarde su vehículo que había dejado estacionado unos minutos a metros de la farmacia de Pte. Perón y Pueyrredón. «Bajé un minuto a comprar una medicación que estaba necesitando. Cuando salgo veo pasar mi auto por la Pte. Perón. Me quedé totalmente en shock». Lacava señaló luego que «cuando salgo del shock sigo con la mirada el auto y veo que iba derecho por la Avenida hasta que dobla en Pueblos Originarios. Ahí lo perdí de vista. Justo en la farmacia estaba también de cliente una conocida que es de las fuerzas de seguridad y enseguida se puso a disposición. Hicimos la denuncia y al rato nos avisaron que habían encontrado el auto volcado en la ruta 30». Finalmente, el vecino expresó que «cuando me enteré que era un tipo que se había escapado del Hospital me dije «estamos todos locos». ¿Quién controla a esa gente que está internada?. Pudo haber sido una tragedia».

