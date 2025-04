Nicolás Patrault: «Necesitábamos sumar de a tres»

Autor de dos goles y figura de Juventud Unida el pasado domingo en la victoria 3-2 ante Atlético, la 91.5 habló con el talentoso mediocampista, ausente en los primeros partidos del Apertura. «Contento porque necesitábamos sumar de a tres. A pesar que no tuvimos malos partidos los resultados no nos acompañaban. Hoy se volvió a ver la actitud de todos y se dio vuelta un partido complicado y encima con un jugador menos», dijo Patrault. Más adelante, el «10» reconoció que «No estuve por distintas cuestiones pero ya está. Tenía ganas de jugar». Con respecto al próximo rival, Juventud Deportiva, el mediocampista añadió que «sabemos que no vienen bien en el torneo pero no hay que subestimarlos. De nuestra parte, intentaremos seguir por este camino».

