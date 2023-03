Desmienten una cadena de whatsapp sobre yerba envenenada

Después que se difundiera por toda la región -y también en algunas ciudades del país- una cadena de Whatsapp que advierte sobre una yerba supuestamente adulterada y envenenada, que habría provocado que algunas personas debieran ser hospitalizadas, autoridades del área de salud de distintos municipios salieron a desmentir que esto haya ocurrido. Puntualmente, el texto y el audio que se difundieron a partir de la tarde del martes señalan que algunas personas debieron ser hospitalizadas por consumir mate con yerba Mañanita en el hospital de Pigüé. Audios y mensajes similares se dieron también con otras ciudades de la zona como protagonistas. El audio original se dirige a una mujer, llamada Norma, a quien le recomienda que «por nada del mundo tomen yerba Mañanita, porque casi se c…muriendo la nuera de una maestra y una amiga». «Tomaron un mate, no pasó nada; tomaron otro y las dos se hicieron pis encima… Vómitos, náuseas, llegaron de p… al hospital. Ahí había un montón (de personas) con los mismos síntomas y todos en común habían tomado esa yerba. La analizaron y tenía un pesticida tremendo que mata al toque. Hacéselo saber a los tuyos; yo, a todo el que puedo, le aviso, porque es letal. No te da chances», manifestaba uno de los audios circulantes. Una vez que los mensajes se hicieron virales, y para evitar problemas y confusión en la población, desde algunas comunas debieron desmentir la veracidad de las cadenas. “La secretaría de Salud informa que no se han registrado ingresos en el Hospital Municipal de Pigüé con cuadros que puedan ser vinculables al consumo de yerba ni ninguna otra situación digna de mencionar. En caso de tener novedades, se comunicará a la brevedad”, se indicó a través de un comunicado desde aquel municipio. La información fue ratificada también en el área de Salud bahiense, donde también se había explicado que cadenas similares se podían encontrar en poblaciones como Benito Juárez o Chivilcoy, por ejemplo. Sin embargo, se aclaró que no había ningún tipo de información que pudiese indicar que se trataba de una cuestión real.

Fuente: La Nueva

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram