Día del Niño: cambio de recorrido de la Gran Bicicleteada Bomberil

Bomberos Voluntarios informa a la comunidad que se ha modificado el recorrido de la Gran Bicicleteada Bomberil que se realizará este domingo desde las 14:30hs. El mismo será dentro del centro urbano partiendo desde la sede del cuartel de calle Pueyrredón hasta Alem. Luego seguirá por Harosteguy, Avda. Avellaneda hasta Avda. Sarmiento, Avda. Carmen hasta Avda. Gral. Paz. Una vez llegado a destino habrá juegos, actividades, premios y muchas sorpresas más para disfrutar en familia. ¡Los esperamos a todos!.





