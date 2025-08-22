22 de agosto de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Día del Niño: cambio de recorrido de la Gran Bicicleteada Bomberil

1 minuto de lectura
33 minutos atrás Fm Alpha

Bomberos Voluntarios informa a la comunidad que se ha modificado el recorrido de la Gran Bicicleteada Bomberil que se realizará este domingo desde las 14:30hs. El mismo será dentro del centro urbano partiendo desde la sede del cuartel de calle Pueyrredón hasta Alem. Luego seguirá por Harosteguy, Avda. Avellaneda hasta Avda. Sarmiento, Avda. Carmen hasta Avda. Gral. Paz. Una vez llegado a destino habrá juegos, actividades, premios y muchas sorpresas más para disfrutar en familia. ¡Los esperamos a todos!.

