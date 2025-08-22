22 de agosto de 2025

Cristian Cardozo, subsecretario de Deportes bonaerense: «Se hará la luminaria de la cancha de hockey»

2 minutos atrás Fm Alpha

(ver galería de imágenes) Arribó este viernes a nuestra ciudad el actual subsecretario de Deportes bonaerense, Cristian Cardozo, quien suscribió en el salón rojo municipal junto al intendente Ing. Alberto Gelené dos actas acuerdo por el Programa de Capacitación Permanente y Apoyo de Programas Deportivos con becas incluidas. Asimismo, el funcionario anunció que «pronto vamos a hacer la luminaria en la cancha de hockey municipal como así también la infraestructura necesaria (vestuarios y baños). Y si encaramos las cosas con esfuerzo compartido iremos por la pista de atletismo que sé es un pedido de esta comunidad florense». También se encontraban presentes en el acto el actual secretario de Cultura y Deportes local, Prof. Fernando Muñiz y el presidente del HCD, Prof. Fabián Blanstein. Previo al mensaje de los funcionarios nombrantes, se proyectó un video con salutaciones de los deportistas Victoria «Vitu» Falasco (hockey) y Juan Ignacio Cáceres (canotaje). «Cuánto más deporte hacemos menos nos enfermamos, más nos oxigenamos, nos da apertura para pensar, para soñar y para crear. Hoy que llego a Las Flores puedo ver referentes locales de muchas disciplinas deportivas y la verdad que los felicito por todo lo que vienen haciendo representando a esta ciudad», manifestó Cardozo. Más adelante, el funcionario expresó que «en este mundo raro y tumultuoso donde todo el tiempo se escuchan frases tomadas al azar tomemos la práctica deportiva como ejemplo. El estado no es el presidente, ni el gobernador, ni el intendente, ni los concejales. El estado es esa conjunción de todos nosotros que se organiza para que no cometamos macanas».

