Fútbol de inferiores: se juega este sábado la cuarta fecha

(ver cronograma de partidos)(foto gentileza ellentedeportivo_lf) Desde las 10hs. se jugará este sábado la cuarta fecha de la fase inicial de las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva) en diferentes escenarios. En  la flamante cancha de Juventud Deportiva, el local recibirá la visita de El Taladro mientras que en cancha de Atlético el rojinegro enfrentará a sus vecinos de El Hollín. Por otro lado, en el estadio «27 de abril», Ferro será local ante Juventud Unida. Finalmente en el estadio del CEF Nro. 6 jugarán Barrio Traut-Avellaneda únicamente en Sub-9 y Sub-11 ya que los «rojitos» aún no cuentasn con el resto de las categorías. Se recuerda que la primera fecha, postergada por la lluvia, será reprogramada.

