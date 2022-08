Diana Mondino: A las ideas de sentido común, descubrí que en el mundo las llama liberales

En Citas de Radio, programa que se emite por esta emisora los días sábados por la mañana, Elisa Peirano conductora conversó con la economista cordobesa profesora de finanzas de la universidad de UCEMA , la misma se refirió a la actualidad económica argentina.

Si el estado no se decide a achicar el gasto, las consecuencias serán catastróficas, hay que reducir el gasto urgentemente, hay cosas que paga el estado y no le corresponde, cosas como recitales, espectáculos musicales, gastos de presidencia como el desayun, por que no se pagan sus propias medialunas ?, ese es un costo que todos pagamos, hay cosas que no corresponden y otras enormes en monto, como el gasoducto que no puede estar administrado por el estado, si los gasoductos son privados, por qué este no… hay más ejemplos, las actividades de las industrias públicas, ya tienen mucha ayuda, no valen las chicanas de los planes sociales, hay que reducir y controlar gastos.

Hay que negociar con todas las áreas del estado, lo que se necesita es algo que requiere medidas favorables, medidas de fondo, lo que hay que corregir son las razones de fondo, no sólo el déficit fiscal, el dólar soja le dan un cachito más de libertad. El gobierno pone presión con respecto a eso. El caso de la soja es más extremo, hay error de concepto cuando se dice que está la bolsa en el silo, la soja, el trigo, el máiz se acopia en todo el mundo y se vende de a poco. Pasa en Ucrania y Canadá. Enojarse con el que quiere guardar algo es rídiculo, Argentina tiene que aumentar el ahorro. Es tiempo de ahorrar.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A DIANA MONDINO

