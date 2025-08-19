19 de agosto de 2025

Distribuyeron tomates Marolio con gusanos y ANMAT lanzó alerta a todo el país

4 horas atrás

Varias familias del municipio bonaerense de Rojas abrieron este lunes envases de tomate triturado marca Marolio que habían recibido a través de la distribución escolar y se encontraron con algo inesperado: lo que a simple vista parecían gusanos. La sorpresa se transformó en alarma cuando las autoridades locales fueron notificadas. ANMAT intervino de inmediato y explicó que, bajo microscopio, los organismos hallados podrían corresponder a microstomum sp, una especie que no debe estar presente en alimentos.

El producto afectado es:

  • Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, peso neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (vencimiento abril 2027), elaborado por Marolio SA en Mendoza, con RNE N° 13010369.

El hallazgo llevó al Instituto Nacional de Alimentos a notificar a las autoridades sanitarias de Mendoza, donde se elabora el producto, y a la provincia de Buenos Aires (DIPA), para coordinar la investigación y las acciones preventivas a nivel nacional. La ANMAT recomendó que la población no consuma el lote afectado y que los comercios detengan su comercialización, contactando a sus proveedores. La medida es preventiva, hasta que se confirme el alcance del hallazgo y se garantice la seguridad alimentaria.

Fuente: La Noticia 1

