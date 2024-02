DOBLE RESCATE EN SAUCE GRANDE

En la mañana de hoy estuvimos en comunicación con Emanuel Sciarreta quien nos relataba sobre un doble rescate que llevaron a cabo en Sauce Grande que es un lugar ubicado a 6 km de Monte Hermoso .

Al respecto nos decía :”Nos avisaron de otro puesto que observaron un kayak que se había dado vuelta, al no tener buena visión con los binoculares nos acercamos con los elementos de rescate necesarios además de avisar a prefectura. Esto fue en una zona que no tiene zona de resguardo de guardavidas. Al llegar allí nos percatamos que las dos personas ya se habían subido nuevamente al kayak y al querer regresar a la orilla tenían viento contrario por lo tanto los llevaba a la parte mas profunda del mar.

Al ver que no podían regresar decidimos ir a buscarlos, cuando nos metemos al agua observamos que se vuelven a caer en el agua. Las crestas de las olas al estar soplando viento norte no podíamos hacer respiración lateral por lo cual tuvimos que nadar 100 metros con respiración frontal para no perder el contacto visual con las victimas

Eran dos adolescentes de 15 y 16 años.

Para finalizar la nota nos comentaba sobre un hecho que se dio lugar sobre una elefanta marina que había salido y debieron acompañarla hacia el mar nuevamente y sobre un video que se hizo viral en estos días que se filmo en el puesto donde esta el y en una de las escenas aparece un torpedo que el se los facilito para que lo pudieran utilizar.