El barbijo vuelve a ser obligatorio en España

El uso del barbijo volverá a ser obligatorio a partir de este miércoles en hospitales y centros de salud públicos de España ante el brote de virus invernales, en particular de gripe. España, que vivió la primera ola de la pandemia de Covid-19 a principios de 2020, llevaba varios días estudiando la medida, con la que algunas regiones españolas no estaban de acuerdo. Al término de una reunión con los representantes de las distintas regiones españolas sobre las «acciones coordinadas de salud pública ante estos picos epidémicos» se decretó la medida, indicó el ministerio de Sanidad español. Sin embargo, el uso de barbijo no será obligatorio en las farmacias. El viernes, la ministra de Sanidad,, dijo en la red X que el gobierno español quería volver a

obligar a usar barbijos ante el «notable aumento de infecciones por virus respiratorios».

Por su parte,

los médicos alertaban sobre el aumento de casos de gripe, pero también de Covid-19 y de otros virus respiratorios.

Durante la pandemia de coronavirus, la obligación de llevar barbijos fue ampliamente respetada en España, donde el confinamiento fue uno de los más estrictos del mundo.

