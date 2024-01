El Cristo del Camino tendría su ubicación

Después de la reunión cumbre del día jueves pasado convocada por el Pte. del HCD Fabián Blanstein, donde participaron distintas instituciones; Comisión de Patrimonio Histórico, la directora de Educación, instructores de la Escuela Taller Municipal, funcionarios de la Dirección General de Planeamiento, Arquitectura y Obras Particulares, de la Dirección de Cultura y representantes de la Iglesia Católica . El tema central a tratar, fue el ubicación de la imagen, ante la realidad de que la misma fue sacada por motivos de la nueva travesía urbana. Por esto, conversamos con el Arq. Lucio Stuer Pte de la Comisión de Patrimonio Historico.

“Pautar primero puntos como la ubicación, los tiempos que corren y la posible fecha para la acción de la colocación del Cristo y analizando cada punto. Ver qué tratamiento se le da con respecto al espacio y condiciones se generan en el recinto como para albergar a la gente, que no sea una colocación sino una llegada y alojamiento en cuanto a peregrinación, o un lugar de espacio de recibimiento. Donde estaba es un punto estratégico ya que miraba al pueblo y a quien pasaba, como protección al viajero y vista a la ciudad, lo importante es que el espacio no esté contaminado visualmente, que tenga un espacio donde se pueda visualizar con un entorno natural, nos lleva a ubicarlo donde estaba, no precisamente en el mismo lugar ya que está la rotonda. En el mismo eje, tomando el cerco de la rotonda sería la misma línea donde estaba ubicado antes. Eso fue la conclusión de la reunión del jueves en el HCD. Como lugar está bastante consensuando, no hubo disenso muy marcado que lleve a hacer una consulta popular. Entre los presentes en la reunión hemos coincidido. Como está la rotonda es difícil ubicar en otro lugar. Planteamos la posibilidad de un anteproyecto para el entorno, una consulta entre profesionales intervinientes. Que sirva a la comunidad y que de un preámbulo al Cristo…” sobre el parecer de la restauración, dijo: “Vi la imagen y estoy en lo personal muy conforme. El trabajo de la Escuela Taller fue muy importante trabajando sobre la cruz y la madera. La imagen estaba deteriorada por el paso del tiempo y estar en la intemperie. Ahora tiene una imagen blanquecida. Sería bueno un mantenimiento periódico y protección adecuada. La iluminación es fundamental, se considera que tiene que cumplir un papel importante para que se destaque…” Decía. Por la renovación de las autoridades de la institución, manifestó: “La renovación de autoridades sería en marzo cuando arranca el país. Siempre estamos igual en actividad, en vacaciones nos movimos virtualmente…”

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA AL ARQ. STUER