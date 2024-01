Sorpresa en el fútbol local: Ferro se quedó sin cuerpo técnico

Ni el exitoso año futbolístico 2023 pudo detener la salida del cuerpo técnico completo de la primera división albiceleste. Billetera mató galán, parece ser la máxima aquí donde no hubo arreglo entre los directivos que encabezados por el presidente Marcelo Abraham, el Vice Diego Benavidez y el Tesorero Mario Ferrai, estuvieron al frente de las negociaciones que llevaron adelante frente al cuerpo técnico que obtuvo el Campeonato Apertura, Clausura y la Copa de la Liga del año pasado. Dentro del cuerpo técnico, funcionó con resultados valiosos que estuvieron a la vista, un cuerpo de preparadores físicos liderados por Luciano Ponce que estuvo a cargo de poner en forma a un plantel que jugó cuatro torneos en el año y de manera simultánea, ya que mientras los albicelestes jugaron los campeonatos locales, participaron en los exigentes Pre Federal y Federal 2023-2024. Esta tarea de respaldo físico incluyó trabajos semanales de rutina en el gimnasio Onda GYM del propio Ponce por lo que dentro del acuerdo económico del año pasado estaba incluido el paquete completo. La dirigencia ferroviaria, ante los altos costos generales, de mantener toda su estructura anual, no se habría animado a asumir un mayor compromiso económico para el 2024 y allí estaría la clave del no acuerdo con su cuerpo técnico por lo que ahora, ni bien arribe de sus vacaciones, Marcelo Abraham estará encargado de realizar seguro rápidas reuniones para terminar de definir quién será el nuevo entrenador del club de mayor nivel de competitividad de nuestra ciudad. Ferrocarril Roca, no solo es el campeón del futbol florense, es una institución de gran prestigio en la región y nunca han pasado desapercibidas sus actuaciones en los torneos nacionales de ascenso del fútbol argentino. En este año en curso, ya tiene asegurado además de jugar los torneos oficiales de la Liga de Futbol de Las Flores, ingresar al torneo de la Federación Pampeana Bonaerense que otorga plazas para jugar el Federal 2024-2025. Esta situación, que generó sorpresa en el ambiente futbolístico local y del que muchos, cuando se corrió la noticia, descreían de ella, obliga al club de calle Pellegrini a pensar en quien será el flamante entrenador del Bicampeón 2023. Por ahora no hay nombres que suenen. Pero seguro que en los próximos días todas las incógnitas quedarán develadas. Los jugadores, por ahora continúan de vacaciones y el 1 de febrero darían inicio a la pretemporada.