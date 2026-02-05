5 de febrero de 2026

Boletín Municipal: El intendente Blanstein formó parte de un foro regional de municipios

El intendente Fabián Blanstein, junto a otros 15 jefes comunales bonaerenses de distintos sellos políticos, formó parte de un importante evento regional que tuvo lugar en Chascomús y en el que también estuvieron presentes directivos del Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe.
Este Encuentro Regional de Municipios de la Provincia de Buenos Aires tuvo como finalidad intercambiar experiencias para poder fortalecer el desarrollo productivo de cada una de las regiones como así también proyectar interacciones futuras en la búsqueda de beneficios para cada comunidad.
El anfitrión de la jornada fue el intendente local Javier Gastón y durante la jornada los presentes también escucharon atentamente las alocuciones de las autoridades de la entidad financiera internacional.
Además de Blanstein, participaron del cónclave los jefes comunales Gustavo Barrera (Villa Gesell), Myrian Mongay (Lezama), Fernando Raitelli (Brandsen), Francisco Echarren (Castelli), José Castro (San Miguel del Monte), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Juan Manuel Cerezo (General Las Heras), Pablo Barrena (Lobería), Emilio Cordonnier (Ayacucho), Carlos Rocha (General Guido), Lisandro Hourcade (Magdalena), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Sebastián Walker (Pila) y Nahuel Guardia (General Lavalle).
También estuvo como invitado el ingeniero Alberto Gelené, flamante funcionario del Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas de la provincia.

