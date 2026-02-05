5 de febrero de 2026

Chacareros sin suerte – Maquina vial embiste puente en Mataderos

1 minuto de lectura
5 horas atrás Fm Alpha

El evento fue informado esta mañana a las 8.40 hs. en el programa matutino que conduce Antonio Lage por A24, cuando este da paso al moto-movil que recorre diversas arterias de CABA. El movilero muestra claramente la imagen de un camión de la municipalidad de nuestra ciudad como tractor haciendo zig zag y el movilero relatando que se había producido la embestida por altura de uno de los puentes de Av. Gral Paz y Av. de Los Corrales.

