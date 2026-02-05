La Buena Noticia: Presos y agentes penitenciarios de General Alvear reacondicionaron una escuela rural

Bajo el programa «Manos a la obra», personas privadas de libertad y personal penitenciario restauraron y pintaron la Escuela Primaria N° 15 de la Colonia San Salvador del Valle. La iniciativa, apoyada por el Ministerio de Justicia bonaerense, permitió que los internos apliquen oficios de pintura y tratamiento de paredes. El proyecto buscó fomentar hábitos de trabajo y responsabilidad, fortaleciendo el vínculo solidario con la comunidad rural.

En el marco del programa de inclusión laboral y vinculación comunitaria «Manos a la obra», personas privadas de la libertad y agentes de la Unidad 14 de General Alvear trabajaron en conjunto para poner en valor la Escuela Primaria N° 15.

La iniciativa, desarrollada en la institución ubicada en la Colonia San Salvador del Valle, contó con el respaldo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Juan Martín Mena.

Las tareas consistieron en el lijado, tratamiento de muros y pintura integral del edificio. La labor técnica fue ejecutada por Emiliano y Kevin, dos internos que aplicaron sus conocimientos en oficios para el beneficio del establecimiento educativo.

El proyecto fue coordinado por la jefatura de la Unidad 14, encabezada por su director, Marcos Cala, y los subdirectores Noelia Gómez, Nicolás Rosende, Jorge Cónsul y Mario Salguero. Asimismo, contó con la colaboración activa de la directora de la escuela, Florencia Vilchez, junto a auxiliares y docentes que acompañaron el proceso de principio a fin.

Impacto social y tratamental

Más allá de la renovación edilicia, esta intervención es un eje estratégico del tratamiento penitenciario. El objetivo es que los internos desarrollen hábitos de trabajo, responsabilidad y sentido de pertenencia, brindando un servicio concreto a la sociedad.

Tanto el personal de la escuela rural como las familias de la comunidad expresaron su gratitud por el profesionalismo y la celeridad de las obras. Estas acciones no solo optimizan la infraestructura escolar, sino que funcionan como puentes de integración real para favorecer la futura inclusión social de quienes hoy se encuentran privados de su libertad.

About The Author